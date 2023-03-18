İBB’de zam isyanı! Metro İstanbul çalışanları İBB’yi protesto etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Metro İstanbul çalışanları maaşlarına zam alamadıkları için ayaklandı. Bir grup işçinin eylem için yaptığı yürüyüşe bağlı bulundukları sendika yöneticileri de eşlik etti.

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