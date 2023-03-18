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İBB’de zam isyanı! Metro İstanbul çalışanları İBB’yi protesto etti

A Haber
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Giriş: 18.03.2023 12:31
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Metro İstanbul çalışanları maaşlarına zam alamadıkları için ayaklandı. Bir grup işçinin eylem için yaptığı yürüyüşe bağlı bulundukları sendika yöneticileri de eşlik etti.
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