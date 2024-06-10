İBB'de sızıntı skandalı! 130 bin çalışan ve 1 milyon öğrencinin verileri çalındı! Skandal olayda İMC TV detayı

iBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler 130 binden fazla personelin ve 1 milyondan fazla öğrencinin kişisel verilerinin de bulunduğu İBB Akademi'de veri sızıntısı olduğunu tespit etti. İSMEK uzaktan eğitimin de yapıldığı uzem.ibb.gov.tr/ibbakademi uzantısı dahil tüm sistem erişime kapatıldı. Veri sızıntısının yaşandığı İSMEK Uzaktan Eğitim Programı'nın yöneticisi ise bakın kim çıktı...

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