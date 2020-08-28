Sabah yazarı Mahmut Övür, skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın paralel yapısı hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Peki İBB'de paralel danışmanlar kimler? Siyasi ve ekonomik kadronun iç ve dış bağlantıları kimler? Yapının İstanbul ve Türkiye ölçeğinde öncelikli hedefleri ne? İmamoğlu neden böyle bir yapılanmaya ihtiyaç duydu? Mahmut Övür, A Haber'den Can Okanar'a konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini açıklaması Türkiye'de yeni bir dönemi başlattı. Tarihi keşifin dünyada ve Türkiye'de yankıları sürerken "acaba bunun arkası gelir mi?" korkusuyla muhalif isimler rezil olmayı göze alırken Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun diğerlerinden farklı bir stratejiyle hareket ettiğini yazdı.

Övür, CHP'li İmamoğlu'nun İBB'de kendisine bağlı yeni bir "paralel" siyasi ve ekonomik kadro oluşturduğunu belirterek, "Bunun bir ayağı CHP Genel Merkezi'nin müphem 14'üncü katına, oradan New York'a uzanırken, bir ayağı ise eski solculara, bir ayağı tarikatlara, muhafazakarlara dayanan bir yapı söz konusu." ifadelerine yer verdi.

"SADECE CHP'LİLER DE DEĞİL BUNLAR..."

Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Sabah yazarı Mahmut Övür, "İstanbul Büyükşehir belediyesi 25 yıl sonra CHP'nin eline geçiyor. Önemli bir güç... Bu güç geçerken de yeni bir siyasal aktör tarafından ele geçiriliyor. Yani Ekrem İmamoğlu... İmamoğlu'nun CHP ile ilişkisinde ciddi bir sıkıntı var diye düşünüyorum, son dönemde gelen bilgilerde bunu gösteriyor. Çünkü İmamoğlu dışarıdaki farklı yapılarla birlikte bir ittifakla geldiğini de düşünerek ama aynı zamanda o makama hazırlanmak açısından da bir hazırlık yapıyor." dedi.

Mahmut Övür, "Benim dikkatimi çeken şey belediye içerisinde onlarca kurum var. İştirakler var, komisyonlar var... Bütün bunlara izleyebilecek danışmanlar ordusu oluşmuş durumda. Sadece CHP'liler de değil bunlar, çok az sayıda CHP'li var. Her birim 2 ya da 3 danışman tarafından mutlaka izleniyor, denetleniyor ve onun perspektifi, onun yönlendirilmesi üzerinden iş yapıyor yaklaşımında söylenti var. Ben de bunu aktarmaya çalıştım. Yani CHP dışında büyükşehir belediyesi ekseninde bir yapılanmaya gittiği iddiası vardı. Ben de bunu sayfama taşıdım." ifadelerini kullandı.

KİMLER BUNLAR?

Övür, "Birinci basamakta büyük ihtimalle Millet İttifakı içerisindeki isimler ama benim aldığım bilgilerde eski merkez sağcılardan, tarikat diyebileceğimiz gruplardan, "endişeli muhafakarlar" denilen Ali Babacan gibi çevrelerin isimlerinden farklı bir yapı oluşturuyor. CHP'liler bundan çok rahatsız. Bunların içerisinde HDP'lilerden de bahsediyorlar. İstanbul gibi büyük bir metropolü yönetirken kendi kadrosunu oluşturup kendi siyasi pozisyonunu almak. Gelecekteki alacağı role uygun bir yapı oluşturmak. Yani CHP'lilerin bu tartıştığı konu bu. Bunun üzerinden bir rahatsızlık yaşanıyor." diye konuştu.

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA İPLER KOPTU MU?

Mahmut Övür, "Ben Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında böyle bir kopuşun olacağını sanmıyorum. Kılıçdaroğlu zaten CHP'yi bu konuma getiren siyasi aktör. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken nasıl bir yapılanma olacak o zaman ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU PARALEL YAPILANMAYA NEDEN İHTİYAÇ DUYDU? HEDEFİ NE?

Övür, "CHP'nin yüzde 25 ile iktidar olmayacağını hepsi biliyor. Ordan farklı bir hareketlenme oluşturmak. Yani farklı kesimlere hitap eden, hem parasal açıdan hem de siyasal açıdan güçlü bir kadro oluşturmak. Bunun hedefi de belli: 2023 seçimleri..." dedi.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;

Siyasi gündeme enerji alanında atılan dev adım damgasını vurunca, bazı mahfilleri kara kara düşünmeye başladı.

Acaba bunun arkası gelir mi?

Bu korkuyla, ekrana çıkan veya kaleme sarılan muhalif aktörler Aydınlık yazarı Gaffar Yakınca'nın deyimiyle "akla ve bilime karşı savaş" açan ve rezil olmayı göze alan bir pozisyon aldı.

Bu ruh hali, zaten siyaset üretemeyen başta CHP olmak üzere bütün muhalefet cephesini sarmış durumda. Bu ruh halini fırsata dönüştürmeye çalışan bir siyasi aktör var; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Bugünlerde siyaset kulislerinde yine gündem olan İmamoğlu, muhalefetin abandone olduğu bir zaman diliminde kendi siyasi geleceğine ilişkin sessiz ve derinden adımlar atıyor.

Doğal mı değil mi göreceğiz ama bir zamanlar rahle-i tedrisinden geçtiği varsayılan yapı benzeri İBB'de artık bir paralel yapı var. Bir anlamda İBB'de kendisine bağlı yeni bir "paralel" siyasi ve ekonomik kadro oluşturuyor.

Bunun bir ayağı CHP Genel Merkezi'nin müphem 14'üncü katına, oradan New York'a uzanırken, bir ayağı ise eski solculara, bir ayağı tarikatlara, muhafazakarlara dayanan bir yapı söz konusu.

Bu yapıda siyasi kadrolardan çok danışmanlar var.

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