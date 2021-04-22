İBB'de 'ibadete fişleme' dönemi! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan A Haber’e özel açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cuma namazına gitmek isteyenler için 'İbadet izin talep formu' imzalatmaya başladı. Peki İBB’de Cuma namazına gidenler neden fişleniyor? Cuma namazına giden personel kimi rahatsız etti? Dün A Haber’e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ''Bu bir fişlemedir'' diyerek uygulamaya tepki gösterdi. Bugün ise A Haber canlı yayınına bağlanan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “İzin alma zorunluluğu yok.” ifadelerini kullandı.