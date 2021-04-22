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İBB'de 'ibadete fişleme' dönemi! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan A Haber’e özel açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2021 14:27
Güncelleme:22.04.2021 14:48
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cuma namazına gitmek isteyenler için 'İbadet izin talep formu' imzalatmaya başladı. Peki İBB’de Cuma namazına gidenler neden fişleniyor? Cuma namazına giden personel kimi rahatsız etti? Dün A Haber’e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ''Bu bir fişlemedir'' diyerek uygulamaya tepki gösterdi. Bugün ise A Haber canlı yayınına bağlanan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “İzin alma zorunluluğu yok.” ifadelerini kullandı.
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