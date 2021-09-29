29 Eylül 2021, Çarşamba
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İBB yönetiminin hedefinde taksiciler var! Çalışmalara engel olmayan durağı dümdüz ettiler
Bakırköy Florya Atatürk Orman’ındaki çalışmalara engel olunduğu gerekçesiyle İBB tarafından kaldırılmak istenen taksi durağının çalışanları tepki gösterdi. 15 yıllık durakta işgaliye parasını belediyeye ödediklerini belirten Taksi Durakları Dernek Dayanışma Başkan Yardımcısı Kadri Arabacıoğlu, asıl amacın durakları ortadan kaldırarak aplikasyonlara geçmek olduğunu söyledi.