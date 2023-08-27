İBB yönetiminin algı çalışmaları! İşte Sultangazi’ye kazandırılan hizmetler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, 2019 seçimlerinde ilçelere vermiş olduğu vaatleri yerine getirmiyor, hatta AK Parti döneminde başlatılan projeleri üstleniyor. Bu durum birçok belediye yönetiminin tepkisini çekiyor, o ilçelerden biri de Sultangazi... İşte ilçede yapılanlar ve yapılmayanlar...

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