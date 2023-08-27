İBB yönetiminin algı çalışmaları! İşte Bayrampaşa’ya kazandırılan hizmetler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, AK Parti döneminde başlatılan birçok projeyi algı çalışmasıyla yeni yapılmış gibi gösteriyor. Projeleri üstlenilen ilçelerden biri de Bayrampaşa. İşte ilçede yapılanlar ve yapılmayanlar...

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