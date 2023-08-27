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İBB yönetiminin algı çalışmaları! İşte Bayrampaşa’ya kazandırılan hizmetler

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Giriş: 27.08.2023 11:59
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, AK Parti döneminde başlatılan birçok projeyi algı çalışmasıyla yeni yapılmış gibi gösteriyor. Projeleri üstlenilen ilçelerden biri de Bayrampaşa. İşte ilçede yapılanlar ve yapılmayanlar...
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