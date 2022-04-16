İBB yönetimi deprem bütçesini 6 kat küçülttü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, olası büyük Marmara Depremi öncesi kentsel dönüşüm vaatleri sözde kaldı. Mega kent için hayati önemdeki projelere ödenek ayrılmazken, reklama milyonlarca harcandı. İşte bu durum ulaşımdan, kentsel dönüşüme birçok hizmeti olumsuz etkiledi.