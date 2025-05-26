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İBB yolsuzluk soruşturmasında 36 şüpheliye tutuklama talebi!

İBB yolsuzluk soruşturmasında 36 şüpheliye tutuklama talebi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 20:31
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme. İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan 46 kişiden 36’sı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Soruşturma, görevden uzaklaştırılan tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu’nu da kapsıyor.
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İBB yolsuzluk soruşturmasında 36 şüpheliye tutuklama talebi!
İBB yolsuzluk soruşturmasında 36 şüpheliye tutuklama talebi!
İBB yolsuzluk soruşturmasında 36 şüpheliye tutuklama talebi!
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