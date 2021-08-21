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İBB Yeşilpınar Gençlik Parkı’nı yerle bir etti: Mahkeme kararına rağmen işçiler yıkıyor! Vatandaş isyan etti

İHA
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Giriş: 21.08.2021 10:29
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan Gençlik Parkı’nın yıkımı vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar "Taksim parkında üç tane ağaç yıkılacak diye ayağa kalktılar, nerede onlar" diyerek isyan etti. Yıkılan parkın son hali drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan Gençlik Parkı'nı yıkım kararının yürütmesinin mahkeme tarafından durdurulmasına rağmen İBB görevlilerinin "tebligat gönderilmediği" gerekçesiyle yıkımı sürdürdüğü görüldü.
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