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İBB ve İmamoğlu’nda yolsuzluk operasyonu! İzinsiz gösterilere 208 gözaltı

İBB ve İmamoğlu’nda yolsuzluk operasyonu! İzinsiz gösterilere 208 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.03.2025 08:46
İBB’ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasının ardından sokaklar provoke edilmeye devam ediyor. Şaraçhane’de şimdiye kadar 200'den fazla protestocu "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” iddiasıyla gözaltına alındı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca aktardı.
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İBB ve İmamoğlu’nda yolsuzluk operasyonu! İzinsiz gösterilere 208 gözaltı
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