26 Mart 2025, Çarşamba
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İBB ve İmamoğlu’nda yolsuzluk operasyonu! İzinsiz gösterilere 208 gözaltı
İBB’ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasının ardından sokaklar provoke edilmeye devam ediyor. Şaraçhane’de şimdiye kadar 200'den fazla protestocu "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” iddiasıyla gözaltına alındı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca aktardı.