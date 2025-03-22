İBB soruşturmasındaki firariler nerede? İstanbullu’nun verileriyle vurgun mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki soruşturmada firarilerin nerelerde oldukları, Ekrem İmamoğlu ile bağlantıları raporlara yansıyor. İmamoğlu'nun kent uzlaşını sağladığı, eski HDP Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'ın Almanya'da, Murat Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı'nın da, İtalya'da olduğu ortaya çıktı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı. Öte yandan İstanbullu’nun çalına verileri, sokaka çağrıları ve kurultaya ile ilgili olarak hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran ve gazeteci Güngör Yavuzaslan önemli değerlendirmelerde bulundu.

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