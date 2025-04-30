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İBB soruşturmasında 30 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!

İBB soruşturmasında 30 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 00:29
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, 30 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
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İBB soruşturmasında 30 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
İBB soruşturmasında 30 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
İBB soruşturmasında 30 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
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