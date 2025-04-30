30 Nisan 2025, Çarşamba
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İBB soruşturmasında 30 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, 30 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.