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İBB Sancaktepe metrosunu neden durdurdu? Metro tüneli beton ve toprakla kapatıldı

A Haber
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Giriş: 21.07.2022 11:16
Sancaktepe-Yenidoğan-Taşdelen metro hattı inşaatında kazılan tünel ve şaftlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından beton ve toprakla kapatıldı. Peki İBB neden metro inşaatını durdurdu? Konunun detaylarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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