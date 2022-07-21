İBB Sancaktepe metrosunu neden durdurdu? Metro tüneli beton ve toprakla kapatıldı

Sancaktepe-Yenidoğan-Taşdelen metro hattı inşaatında kazılan tünel ve şaftlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından beton ve toprakla kapatıldı. Peki İBB neden metro inşaatını durdurdu? Konunun detaylarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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