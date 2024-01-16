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İBB salonunda teröristbaşı Öcalan’a övdü! CHP’de panik havası ve DEM ile ittifak

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 09:11
Türkiye şehitlerine ağlarken DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine tahsis ettiği salonda seçim etkinliği düzenledi. Üstelik skandal sözler sarf edildi o etkinlikte. DEM Parti Diyarbakır milletvekili Adalet Kaya, açık açık  teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın barış için önemli bir rol oynayabileceğinden bahsetti ve özgürlük istedi. CHP cephesinde ise panik havası hakim. DEM Parti'yle pazarlık masasından kalkmamak için neredeyse gelen her talebe yeşil ışık yakılıyor. Bu paniğin nedeni ise CHP'li eski vekil aytuğ Atıcı'dan gelen itirafta gizli. Atıcı "DEM Parti ile ittifak yapmak zorundayız" dedi. İşte gerekçeleri…
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