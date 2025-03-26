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İBB protestocuları milli ve dini değerleri hiçe saydı!

İBB protestocuları milli ve dini değerleri hiçe saydı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.03.2025 01:45
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan protestocular şehri spreyle boyadı. Burmalı Cami'nin bilgilendirme panosu ile 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu panoyu da boyayan protestocular milli ve dini değerleri hiçe saydı.
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İBB protestocuları milli ve dini değerleri hiçe saydı!
İBB protestocuları milli ve dini değerleri hiçe saydı!
İBB protestocuları milli ve dini değerleri hiçe saydı!
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