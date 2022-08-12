12 Ağustos 2022, Cuma
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İBB parasını nereye harcıyor? İşte kalem kalem İBB'nin israf bütçesi
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 yılda 12 milyon lira israf yaptı. Reklam ve organizasyona 849 milyon lira ayrıldı. 1000 günde vaatleri gerçekleştirme oranı 5,9. A Haber muhabiri Esra Keskin, detayları aktardı.