14 Kasım 2022, Pazartesi
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İBB otopark konusunda danışman hizmeti istiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tepki toplayan bir ilan yayınladı. Aralık ayına kadar kültür, spor ve otopark yapıları için danışmanlık başvurusu içeren bu ilan, liyakatsizlik eleştirilerini de gündeme getirdi. Megakentin birçok yerinde yarım kalan otopark projeleri ise İstanbulluların tepkisine neden oluyor.