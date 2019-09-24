İBB önünde hak arayışında 28.gün... "Kar-kış demeyip bekleyeceğiz" |Video

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından namus sözü verilmesine rağmen, bir mesaj ile işlerine son verilen emekçiler hak arayışının 28.gününe girdi. Haksız yere işten çıkarılan işçiler "28 değil bir 28 gün daha geçse buradan kar-kış demeyip ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.