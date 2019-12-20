20 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.12.2019

İBB önünde 'çadırlı' protesto! Vatandaşlar İmamoğlu'na seslendi 'sözünü tut' |Video

Büyükada'da 81 atta ruam hastalığı tespit edilmiş, 81 at itlaf edilmişti. Hayvanseverler yaşanan bu olay sonrası CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binasının önünde protesto gösterisine başladı. 31 Mart seçimleri öncesi İmamoğlu, yönetiminin adalarda atlı faytonların kaldırılması vaat ettiğini ve bu sözünü yerine getirmediğini dile getirdiler. Çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olan 347 aktivist adalardaki atlı fayton sistemini kaldırılana kadar her gün İBB'nin Saraçhane önündeki binası önünde kurdukları çadırlarda eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.
Büyükadadaki gizemli çukurların sırrı çözüldü |Video BÜYÜKADA'DAKİ GİZEMLİ ÇUKURLARIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ |VİDEO
Son dakika: Büyükadada ruam karantinası! 81 at itlaf edildi giriş-çıkışlar durduruldu|Video BÜYÜKADA'DA RUAM KARANTİNASI! 81 AT İTLAF EDİLDİ GİRİŞ-ÇIKIŞLAR DURDURULDU|VİDEO

NE OLMUŞTU?

Adalar Kaymakamlığı, ilçedeki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edildiğini belirterek, tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet atın itlaf edildiğini bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede bulunan bütün tek tırnaklıların (at, merkep, katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirildiği belirtildi.

Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İBB önünde 'çadırlı' protesto!
İBB önünde 'çadırlı' protesto!
Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başladı
"Kıran-9 ve Kıran-10" operasyonları başladı
AYM'den skandal karar: PKK’yı övmek ifade özgürlüğü
AYM'den skandal karar: PKK’yı övmek ifade özgürlüğü
CHP'li Özel'den Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık
CHP'li Özel'den Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık
Türkiye'yi heyecanlandıran keşif...
Türkiye'yi heyecanlandıran keşif...
Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına uyarı
Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına uyarı
Kanal İstanbul neden bu kadar önemli?
Kanal İstanbul neden bu kadar önemli?
CHP'li isimden Yavaş'a rüşvet suçlaması
CHP'li isimden Yavaş'a rüşvet suçlaması
Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul tehdidi!
Kılıçdaroğlu'ndan "Kanal İstanbul" tehdidi!
Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende protesto şoku!
Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende protesto şoku!
CHP'li vekil terörist Hafter'e sahip çıktı
CHP'li vekil terörist Hafter'e sahip çıktı
Libya heyeti belli oldu
Libya heyeti belli oldu
Daha Fazla Video Göster