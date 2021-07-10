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İBB neden 200 otobüs alımı için borç talep ediyor? Tevfik Göksu'dan İBB yönetimine ''Borç'' tepkisi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2021 14:49
Güncelleme:10.07.2021 14:51
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dış borç alma girişimi yine tartışma konusu oldu. Toplu taşıma için 200 otobüs alabilmek adına dış borç talebinde bulunan İmamoğlu yönetimine bir önceki dönem hatırlatıldı. Ak Parti döneminde 2 bin 250 otobüsün öz kaynaklarla alındığını söyleyen İBB Grup Başkan vekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetimine "Paralar nerede?" diye sordu.
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