İBB mezarlığında skandal PKK peyzajı!

İstanbul Osmangazi mezarlığında bir mezara, PKK terör örgütünün simgeleyen renklerle peyzaj düzenlemesi yapıldı. Mezarın uyuşturucu ticaretinden daha önce tutuklanan Z.A.’ya ait olduğu öğrenilirken İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığının bu duruma sessiz kalması şaşırttı.