İBB mahkeme kararına rağmen Gençlik Parkı'nı yıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Eyüpsultan Yeşilpınar'daki Gençlik Parkı'nı yıkmasına ilişkin mahkemeden karar çıktı. Yıkım kararının yürütmesi, bir ay süreyle durduruldu. Ancak İBB'ye bağlı işçiler kendilerine tebligat yapılmadığını iddia ederek çalışmalarını sürdürüyor. A Haber muhabiri Mahmut Keşan bölgeden son durumu aktardı.

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