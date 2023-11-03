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İBB kamerasıyla röntgencilik! Yatak odalarını dikizlediler

A Haber
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Giriş: 03.11.2023 09:32
Son dönemde çıkan yangınlara müdahalede yetersiz kaldığı için sık sık eleştirilerin hedefinde olan CHP'li İBB'ye bağlı İtfaiye Dairesi'nde "röntgen" skandalı patladı. İtfaiyede görevli bazı personelin, İBB'ye ait merkezi yerlere yerleştirilen kameraların kontrol sistemine gece geç saatlerde girerek, otel, ev, eğlence mekanı gibi noktaları gözetlediği ortaya çıktı.
İstanbul İtfaiyesinde röntgencilik! İSTANBUL İTFAİYESİ'NDE RÖNTGENCİLİK!

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İBB kamerasıyla röntgencilik!
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