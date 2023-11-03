İBB kamerasıyla röntgencilik! Yatak odalarını dikizlediler

Son dönemde çıkan yangınlara müdahalede yetersiz kaldığı için sık sık eleştirilerin hedefinde olan CHP'li İBB'ye bağlı İtfaiye Dairesi'nde "röntgen" skandalı patladı. İtfaiyede görevli bazı personelin, İBB'ye ait merkezi yerlere yerleştirilen kameraların kontrol sistemine gece geç saatlerde girerek, otel, ev, eğlence mekanı gibi noktaları gözetlediği ortaya çıktı.

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