03 Kasım 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İBB kamerasıyla röntgencilik! Yatak odalarını dikizlediler
Son dönemde çıkan yangınlara müdahalede yetersiz kaldığı için sık sık eleştirilerin hedefinde olan CHP'li İBB'ye bağlı İtfaiye Dairesi'nde "röntgen" skandalı patladı. İtfaiyede görevli bazı personelin, İBB'ye ait merkezi yerlere yerleştirilen kameraların kontrol sistemine gece geç saatlerde girerek, otel, ev, eğlence mekanı gibi noktaları gözetlediği ortaya çıktı.