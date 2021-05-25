İBB iştiraklerindeki üyelikler neden arttı? Yönetim kurulu üyelikleri, seçimden sonra neden 359'dan 460'a çıktı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerindeki yönetim kurulu üyelikleri, seçimden sonra 359'dan 460'a çıktı. Peki, bu artışın nedeni ne? A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve konuğu AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar detayları canlı yayında anlattı.

Muhammet Kaynar, ''Komisyonumuz Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve İETT'yi sadece denetleyebilmiştir. Şirketleri denetleyemedi maalesef, bununla ilgili inceleme taleplerimizi ise İBB yönetimi olumsuz cevapladı, şirketleri denetleyemezsiniz dediler. Biz Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve İETT denetimi sonucunda inceleyebildiğimiz dosyalardan yüz civarında usulsüzlük tespit ettik.'' dedi.