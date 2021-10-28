İBB insani su kullanım hakkını kaldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7 Eylül'de suya yüzde 40 zam yapmak istemiş, AK Parti ve MHP'li üyeler karşı çıkınca oran yüzde 16'da kalmıştı. Bunun üzerinden henüz 2 ay dahi geçmeden suya yeni bir zam daha yapıldı. AK Parti döneminde hayata geçirilen ve konutlarda bir miktar suyun ücretsiz verildiği uygulama kaldırılınca su fiyatı yüzde 20 daha artı.

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