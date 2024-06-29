29 Haziran 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İBB hesabından küfürlü yanıta soruşturma! Mehmet Şimşek’in paylaşımına küfürlü yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı "Ulaşım İstanbul" hesabından Şimşek’in paylaşımına küfür içerikli yorum yapıldı. Savcılık soruşturma başlattı.