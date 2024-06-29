29 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İBB hesabından küfürlü yanıta soruşturma! Mehmet Şimşek’in paylaşımına küfürlü yanıt

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2024 00:44
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı "Ulaşım İstanbul" hesabından Şimşek’in paylaşımına küfür içerikli yorum yapıldı. Savcılık soruşturma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB hesabından küfürlü yanıta soruşturma!
İBB hesabından küfürlü yanıta soruşturma!
Neden 1,5 yıl sonra?
Neden 1,5 yıl sonra?
Resmi Gazete yayımlandı!
Resmi Gazete yayımlandı!
Gökbey’in milli motoru kendini kanıtladı!
Gökbey’in milli motoru kendini kanıtladı!
Dünya benzeri bulunmayan madde
Dünya benzeri bulunmayan madde
Flaş Suriye açıklaması!
Flaş Suriye açıklaması!
İYİ Parti dağılıyor mu?
İYİ Parti dağılıyor mu?
A Haber Kudüs sokaklarında
A Haber Kudüs sokaklarında
DEM’li belediyeler protesto ediliyor!
DEM’li belediyeler protesto ediliyor!
Mavi Hat’ta dinmeyen gerilim!
Mavi Hat’ta dinmeyen gerilim!
Yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz.
"Yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz."
PKK’lılar köşeye sıkışınca ormanı yaktı!
PKK’lılar köşeye sıkışınca ormanı yaktı!
Daha Fazla Video Göster