16 Eylül 2021, Perşembe
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İBB halkın sağlığıyla mı oynadı? Hamidiye su skandalında İBB'ye zor sorular
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül ayı toplantısında kuyu suyu skandalı, tekrar gündeme geldi. Hamidiye suyunun önemini anlatan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu yönetimini eleştirdi. Göksu, "Hadi partizanlığınızın, yolsuzluğunuzun hesabını millet size sorar. Bari şu güzel suyun ruhuyla oynamayın" dedi.