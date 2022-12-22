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İBB hakkındaki terör soruşturması tamamlandı! İçişleri Bakanlığı raporu savcılığa teslim etti

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 11:16
İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkındaki terör soruşturması tamamlandı. 578 sayfalık rapor savcılığa teslim edildi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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