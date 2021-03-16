- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar 1 koydu 7 aldı! 12 milyon liraya aldığı villanın şimdiki değeri 80 milyon lira
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atanan Can Akın Çağlar, Üsküdar Kız Kulesi Konakları’ndaki ipotekli villayı, 2018’de bir bankadan 12 milyon liraya satın aldı. El altından değerinin çok altında fiyatla yapılan satış tartışma yarattı. Villanın şu anki değeri ise 80 milyon lira...