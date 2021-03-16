İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atanan Can Akın Çağlar, Üsküdar Kız Kulesi Konakları’ndaki ipotekli villayı, 2018’de bir bankadan 12 milyon liraya satın aldı. El altından değerinin çok altında fiyatla yapılan satış tartışma yarattı. Villanın şu anki değeri ise 80 milyon lira...