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İBB Daire Başkanı Yavuz Saltık'a dava

A Haber
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Giriş: 31.08.2022 15:53
PKK bağlantılı DİAYDER üyelerine belediyenin sosyal yardım kartlarının dağıtılmasından sorumlu tutulan İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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