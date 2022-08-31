31 Ağustos 2022, Çarşamba
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İBB Daire Başkanı Yavuz Saltık'a dava
PKK bağlantılı DİAYDER üyelerine belediyenin sosyal yardım kartlarının dağıtılmasından sorumlu tutulan İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.