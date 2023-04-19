19 Nisan 2023, Çarşamba
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İBB cami figürlerini ayaklar altına serdi! Çalışmaları tepki topluyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarayburnu'nda yere megakentin en önemli camilerinin figürlerini yerleştirdi. Figürler yer seviyesinde olması nedeniyle insanlar görsellere basıp geçiyor. Bu da İstanbulluların tepkisini topluyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek o noktadan son durumu anlattı.