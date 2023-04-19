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İBB cami figürlerini ayaklar altına serdi! Çalışmaları tepki topluyor

A Haber
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Giriş: 19.04.2023 09:31
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarayburnu'nda yere megakentin en önemli camilerinin figürlerini yerleştirdi. Figürler yer seviyesinde olması nedeniyle insanlar görsellere basıp geçiyor. Bu da İstanbulluların tepkisini topluyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek o noktadan son durumu anlattı.
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İBB cami figürlerini ayaklar altına serdi!
İBB cami figürlerini ayaklar altına serdi!
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