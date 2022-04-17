17 Nisan 2022, Pazar
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İBB Belgrad Ormanı'na araçla giriş fiyatını 30 TL'ye yükseltti
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşın cebine göz dikmeye devam ediyor. Su ve ulaşıma gelen zamların ardından belediyeye bağlı Belgrad Ormanı'na binek araçla giriş ücretine de zam geldi. İçeri girişin 30 liraya yükseldiğini gören İstanbullular ise alınan hizmet karşılığında ödenen bedelin yüksekliğinden şikayet etti.