İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine kriz çıkardı! 19 Mayıs'ı da boş geçmedi

23 Nisan'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya pandemi nedeniyle getirilemeyen öğrencileri bahane ederek hakaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mayıs'ı da boş geçmedi. İmamoğlu "resmi törenin, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. Maddesi”ne uygun olarak icra edildiği anonsu yapıldı. Resmi törenin ardından İBB, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri anıta konuldu. Gençlerle anıt önünde bir araya gelen İmamoğlu, resmi tören öncesinde “genelge anonsu” yapılmasına karşı çıktı. İmamoğlu, “Bu yıllar önce, yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar, yanlış bir karar" dedi.