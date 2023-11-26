İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'hizmet' anlayışı bir kez daha sınıfta kaldı! Eminönü esnafı çileden çıktı: 3 seneden beri eziyet çekiyoruz

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. Eminönü'nde bulunan yeraltı çarşısı esnafı, alınamayan önlemler sebebiyle dükkanları sel basmasının ardından çektiği zarara isyan etti. Çarşı esnafından Emrah Kandemir, "Biz 3 seneden beri bu eziyeti çekiyoruz. Taşların hepsine su giriyor. Yarın, bir gün dükkânları sel bastığı zaman bir anlamı kalmıyor. Bu gece 1’den sonra. Deniz yükseldiği zaman içeri giriyor. Birkaç seneden fazla sular içeri giriyor” dedi.