01 Ağustos 2023, Salı
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İBB Başkanı İmamoğlu’nun algı çalışmaları! Faaliyet raporlarındaki bütçe payı şaşırttı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, algı çalışmalarına devam ediyor. Birçoğu AK Parti döneminde başlatılan projeleri, sosyal medya üzerinden kendisininmiş gibi paylaşarak ilçelerdeki değişime dikkat çeken İmamoğlu'na belediye başkanları tepki gösterdi.