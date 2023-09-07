07 Eylül 2023, Perşembe
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İBB Başkanı İmamoğlu 'hizmet' anlayışı sınıfta kaldı! Tramvay hattında korku dolu anlar...
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkının sıkıntılarıyla uğraşmak, büyükşehirdeki refahı sağlamak yerine ‘koltuk’ derdine düştü. Bunun son örneği ise Topkapı-Mescid-i Selam hattında yaşandı. Hattaki Topçular durağına gelen tramvay, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak durdu. Duman çıkan vagondan tahliye edilen yolcular, durağa yöneldi. Bu sırada bazı yolcular endişeli anlar yaşadı.