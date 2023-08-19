19 Ağustos 2023, Cumartesi
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İBB Başkanı İmamoğlu 'hizmet' anlayışı sınıfta kaldı! AK Partili Tevfik Göksu A Haber'de bombaladı: İstanbul hakkında referans veremiyor
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkının sıkıntılarıyla uğraşmak, büyükşehirdeki refahı sağlamak yerine ‘koltuk’ derdine düşüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4.5 yıllık İBB performansı, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu tarafından A Haber’de yorumlandı. Göksu, “İmamoğlu’nun İBB görevi manipülasyon ve intihal ile geçti" dedi.