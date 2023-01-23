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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Anadolu turunun akıl hocası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener mi?

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Giriş: 23.01.2023 09:23
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 15 günlük Anadolu turuna çıkmasının arkasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bulunduğu ve bunun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı siyasi bir hamle olduğu iddia ediliyor. İşte CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan "İmamoğlu" tartışmalarının perde arkası…
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