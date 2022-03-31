31 Mart 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal! Çevre 1’i kendine tahsis etti yeni tekne yaptırdı
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olduğu dönemde "Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyen Ekrem İmamoğlu, kendi trafik sorununu çözdü. Vatandaş trafik çilesi çekerken, kendi işe gidip gelerken tekne kullanmanın sefasını sürdü. İmamoğlu, Çevre 1 teknesini makam aracı olarak kullanınca İSTAÇ yeni tekne talebinde bulundu. İmamoğlu ise tekneyi asli görevine iade etmek yerine yeni bir tekne yaptırdı.