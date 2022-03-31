31 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal! Çevre 1’i kendine tahsis etti yeni tekne yaptırdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal! Çevre 1’i kendine tahsis etti yeni tekne yaptırdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2022 09:52
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olduğu dönemde "Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyen Ekrem İmamoğlu, kendi trafik sorununu çözdü. Vatandaş trafik çilesi çekerken, kendi işe gidip gelerken tekne kullanmanın sefasını sürdü. İmamoğlu, Çevre 1 teknesini makam aracı olarak kullanınca İSTAÇ yeni tekne talebinde bulundu. İmamoğlu ise tekneyi asli görevine iade etmek yerine yeni bir tekne yaptırdı.
İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal!
İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal!
Otoyola tanksavar mayınları!
Otoyola tanksavar mayınları!
Mariupol’de geçici ateşkes kararı
Mariupol'de geçici ateşkes kararı
İYİ Parti’de deprem! Çizik yedi
İYİ Parti’de deprem! Çizik yedi
Seçim Kanunu teklifi Genel Kurul’da!
Seçim Kanunu teklifi Genel Kurul’da!
Oscar’da tokat skandalı! İlk açıklama...
Oscar'da tokat skandalı! İlk açıklama...
Türk askeri PKK’nın sözde kantonlarını karton gibi ezdi
Türk askeri PKK'nın sözde kantonlarını karton gibi ezdi
Erdoğan’a Nobel Barış Ödülü verilebilir
"Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir"
AB Delegasyon Başkanı Nikolous Meyer - Landrut’tan Türkiye yorumu
AB Delegasyon Başkanı Nikolous Meyer - Landrut'tan Türkiye yorumu
CHP’den çocuklara siyasi propaganda!
CHP’den çocuklara siyasi propaganda!
Ukrayna’da kaç Türk gemisi var?
Ukrayna’da kaç Türk gemisi var?
Vali Yerlikaya’dan İstanbul depremi açıklaması
Vali Yerlikaya'dan İstanbul depremi açıklaması
Daha Fazla Video Göster