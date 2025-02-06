06 Şubat 2025, Perşembe
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için istenen ceza belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcı Akın Gürlek'i tehdit ve bilirkişiyi hedef haline getirdiği gerekçesiyle, 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede İmamoğlu için siyaset yasağı da talep edildi.