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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için istenen ceza belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için istenen ceza belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 09:00
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcı Akın Gürlek'i tehdit ve bilirkişiyi hedef haline getirdiği gerekçesiyle, 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede İmamoğlu için siyaset yasağı da talep edildi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için istenen ceza belli oldu
Ekrem İmamoğlu için istenen ceza belli oldu
Ekrem İmamoğlu için istenen ceza belli oldu
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