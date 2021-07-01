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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ı yalancılıkla suçladı

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Giriş: 01.07.2021 15:48
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas’ın, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor. Süreç bu şekilde.." şeklindeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu, “Özgür Nas’ın yalan mı söylüyor” sorusuna, “Yalan söylüyor, gidin ona sorun, asla öyle bir şey yok" dedi.
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