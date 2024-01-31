31 Ocak 2024, Çarşamba
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İBB Başkan adayı Murat Kurum: Biz kollarımızı boş yere sıvamayız!
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da kadın girişimcilerle bir araya geldi. Programda konuşan Murat Kurum, ilk işini kuran kadın girişimcilere 100 bin lira ödeneceğini söyledi. Deprem riski altındaki İstanbul'da 600 bin konut için dönüşüm sözü veren Kurum, "Biz kollarımızı boş yere sıvamayız. Biz söz verdik mi yaparız" dedi.