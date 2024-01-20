İBB Başkan adayı Kurum, AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen Ak Parti İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Murat Kurum, İstanbulluların, gündeminde olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde olmayacak. Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız. Tüm İstanbulluların dostu, kardeşi, yol arkadaşı olacağız ifadelerini kullandı.

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