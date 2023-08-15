İBB, AK Parti projelerini mi sahipleniyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetimi, AK Parti döneminde başlatılan birçok projeyi algı çalışmasıyla yeni yapılmış gibi gösteriyor. Projeleri üstlenilen ilçelerden biri de Kağıthane. Peki İBB Kağıthane’de hiç proje başlattı mı? Hangi projeleri sahiplendi?