İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: İstanbul tarihinde ilk kez bütçesindeki öz kaynak geliri yüzde 18'e düştü

Tevfik Göksu gündem olan bu meclis bütçe görüşmelerindeki konuşması üzerine A Haber’e özel konuştu: Önümüze sunulan bütçede İstanbul tarihinde ilk kez öz kaynak geliri yüzde 18’e düşmüş durumda.

Göksu, CHP'li İBB yönetiminin reklama ayırdığı kadar bütçeyi kentsel dönüşüme ayırmadığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Biz İstanbul ve İstanbullular için yapılan her iyi şeyi takdir ederiz. Burada da bizim başlattığımız ve çoğunu bitirmek üzere olduğumuz metroların bir kısmını devam ettiriyor olmanızı memnuniyet verici olarak görüyorum. Bunun için teşekkür ediyorum. Keşke; deprem, biyolojik arıtma, otoparklar, yeşil alan üretme gibi konularda da başlattığımız vizyoner çalışmaları iptal etmek yerine bitirseydiniz"

"Metro konusunda kendi karnenizi kendiniz yazmışsınız zaten" diyen Göksu şu eleştirilerde bulundu:

"Şimdi bu karneye bir göz atalım. 2020 senesi için 2,2 km yeni raylı sistem projesini planlayıp performans programına yazmıştınız ama sene sonu geldiğinde bakmışsınız ki elde var sıfır. 2021 senesi için ise hızınızı alamayıp 33,07 km yeni metronun yapımına başlanacağını performans programına yazmıştınız. Gelmişiz senenin sonuna elde var yine sıfır. 2022 senesi için ise planladığınız toplam yeni metro inşaatı miktarı 2,6 km. Şimdi Sayın Başkan'a soruyorum: Seçim sürecinde 'İstanbul'un metro ağını iki katına çıkaracağım' diye söz verdiniz mi? Söz verdiyseniz hani sözünüzün gereği?. Allah aşkına döneminizde 1 km yeni metro projesi başlattınız mı? Bırakın metro projesi başlatmayı, ihalesini yapmayı yeni bir tane metronun projeni yaptınız mı? Burada daha önce demiştim. Korkarım ki döneminiz bittiğinde bir tane bile bir metro projelendirip yapıp açamayacaksınız. Bizim zamanımızda metrolar güzergâh biter açılışı yapılırdı. Şimdi durak durak açılış yapıyorsunuz. Duyuyoruz ki istasyonları da kısalmışsınız. Hatta makine bir tünele girerken, bir de tünelden çıkarken tören yapıyorsunuz. Bununla da iş yapıyor görünüyorsunuz."

Tefik Göksu gündem olan bu meclis bütçe görüşmelerindeki konuşması üzerine A Haber'e özel konuştu. Göksu, ''Son yapılan İBB bütçe görüşmelerinde, son görüşme geçtiğimiz Perşembe yapıldı. Biz bu bütçenin tümüne itiraz ettik. Çünkü bütçe kağıt üstünde yapılabilir fakat gerçekleşmesinin pratikte imkanı yok. Şuan ki İBB başkanının seçim konuşmasında ''borçlanmak İstanbul'a ihanettir! Ben seçildiğimde İBB bütçesini öz kaynaklarla yüzde 50 arttıracağım demişti. Fakat önümüze sunulan bütçede İstanbul tarihinde ilk kez öz kaynak geliri yüzde 18'e düşmüş durumda. Biz buna göz yumamayız.'' Dedi.