20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Husiler'den katil İsrail'e "gemi" tehdidi

Husiler'den katil İsrail'e "gemi" tehdidi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2023 10:06
Yemenli Husiler, İsrailli şirketin ortağı olduğu bir gemiyi Kızıldeniz'de kaçırdı. Katil İsrail'e karşı atılan bu adıma açıklamalar da peş peşe geldi. Ekber Karabağ Tahran'dan son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine’nin ekonomi gündemi
Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine'nin ekonomi gündemi
Husiler’den katil İsrail’e gemi tehdidi
Husiler'den katil İsrail'e "gemi" tehdidi
A Haber canlı yayınında roketli saldırı
A Haber canlı yayınında roketli saldırı
Ogün Samast hakkında yeni iddianame
Ogün Samast hakkında yeni iddianame
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
A Haber havadan görüntüledi
A Haber havadan görüntüledi
12 kişilik mürettebattan haber alınamıyor
12 kişilik mürettebattan haber alınamıyor
Milyonların gözü yeni torba yasada!
Milyonların gözü yeni torba yasada!
Asgari ücret süreci Kabine’de ele alınacak
Asgari ücret süreci Kabine’de ele alınacak
MOSSAD efsanesini yıkan isim: Ebu Ubeyde
MOSSAD efsanesini yıkan isim: Ebu Ubeyde
Özel Türkiye düşmanın elini öptü!
Özel Türkiye düşmanın elini öptü!
Merhum Erbakan 1 doların sırrını işte böyle anlatmıştı
Merhum Erbakan 1 doların sırrını işte böyle anlatmıştı
Daha Fazla Video Göster