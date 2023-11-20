Husiler'den katil İsrail'e "gemi" tehdidi

Yemenli Husiler, İsrailli şirketin ortağı olduğu bir gemiyi Kızıldeniz'de kaçırdı. Katil İsrail'e karşı atılan bu adıma açıklamalar da peş peşe geldi. Ekber Karabağ Tahran'dan son durumu aktardı.

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