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Husiler’den İsrail’e balistik füze saldırısı!

Husiler’den İsrail’e balistik füze saldırısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.03.2025 22:39
Yemen’deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail’i hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu, Husiler’in İsrail’e balistik füze saldırısı düzenlediğini belirterek, füzenin ülke hava sahasına girmeden imha edildiğini açıkladı. İsrail’de birçok kentte siren sesleri yükselirken, vurulan füzenin parçaları çevredekiler tarafından görüntülendi.
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Husiler’den İsrail’e balistik füze saldırısı!
Husiler’den İsrail’e balistik füze saldırısı!
Husiler’den İsrail’e balistik füze saldırısı!
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