18 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Husiler Kızıldeniz’de ABD gemisini vurdu! Kızıldeniz’de yüksek tansiyon

Husiler Kızıldeniz’de ABD gemisini vurdu! Kızıldeniz’de yüksek tansiyon

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2024 18:54
Gazze'nin ardından Kızıldeniz'e sıçrayan gerilim karşılıklı hamlelerle tırmanmaya devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, gece saatlerinde ABD'ye ait bir savaş gemisini vurdu. Saldırıya, ABD ve İngiltere'den yanıt gecikmedi. Peş peşe havalanan savaş jetleri, Yemen'de Husilere ait noktalara hava operasyonu düzenledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Saldırı sonrası ilk açıklama!
Saldırı sonrası ilk açıklama!
Husiler Kızıldeniz’de ABD gemisini vurdu!
Husiler Kızıldeniz’de ABD gemisini vurdu!
Dev ekranlar kuruldu!
Dev ekranlar kuruldu!
SSK-BAĞKUR emeklisine ek zam!
SSK-BAĞKUR emeklisine ek zam!
NARKOGÜÇ-44 Operasyonu!
NARKOGÜÇ-44 Operasyonu!
A Haber muhabirine saldırı
A Haber muhabirine saldırı
AK Parti Siirt adayı Ekrem Olğaç oldu
AK Parti Siirt adayı Ekrem Olğaç oldu
AK Parti Sakarya adayı...
AK Parti Sakarya adayı...
AK Parti Kütahya adayı Kamil Saraçoğlu oldu
AK Parti Kütahya adayı Kamil Saraçoğlu oldu
AK Parti Konya adayı Uğur İbrahim Altay oldu
AK Parti Konya adayı Uğur İbrahim Altay oldu
AK Parti Kilis adayı Reşit Polat oldu
AK Parti Kilis adayı Reşit Polat oldu
AK Parti Niğde adayı...
AK Parti Niğde adayı...
Daha Fazla Video Göster