Husiler Kızıldeniz’de ABD gemisini vurdu! Kızıldeniz’de yüksek tansiyon

Gazze'nin ardından Kızıldeniz'e sıçrayan gerilim karşılıklı hamlelerle tırmanmaya devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, gece saatlerinde ABD'ye ait bir savaş gemisini vurdu. Saldırıya, ABD ve İngiltere'den yanıt gecikmedi. Peş peşe havalanan savaş jetleri, Yemen'de Husilere ait noktalara hava operasyonu düzenledi.

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