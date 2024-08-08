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Hüseyin Yayman’dan TikTok açıklaması: TikTok bir ulusal güvenlik meselesi

Hüseyin Yayman’dan TikTok açıklaması: TikTok bir ulusal güvenlik meselesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 16:16
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, son günlerde TikTok'ta paylaşılmaya başlanan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili içeriklere de tepki göstererek, "Milletimiz TikTok kapatılsın istiyor" dedi. TikTok uygulamasının bir ulusal güvenlik meselesi olduğunun altını çizen Yayman, "milletimiz TikTok'un kapatılmasını istiyor" dedi.
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TikTok bir ulusal güvenlik meselesi
"TikTok bir ulusal güvenlik meselesi"
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