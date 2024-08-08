Hüseyin Yayman’dan TikTok açıklaması: TikTok bir ulusal güvenlik meselesi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, son günlerde TikTok'ta paylaşılmaya başlanan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili içeriklere de tepki göstererek, "Milletimiz TikTok kapatılsın istiyor" dedi. TikTok uygulamasının bir ulusal güvenlik meselesi olduğunun altını çizen Yayman, "milletimiz TikTok'un kapatılmasını istiyor" dedi.

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